Zielona Góra. Prawdziwe skarby nad Odrą. Nic dziwnego, że tyle osób tu wędruje nie tylko w weekendy. Zobacz film i zdjęcia!

Okolice Pomorska nad Odrą zachwycają krajobrazem. Ukształtowanie rzeki powoduje, że pełno tu zatok, półwyspów, wysepek.

- Uwielbiam tu przychodzić na spacery i zawsze się dziwię, jak ci ludzie dostali się na te wysepki, przecież tam jest woda - mówi Wanda Kuligowska z Zielonej Góry. - Podziwiam ten krajobraz. Mąż lubi też fotografować tutaj promową przeprawę. Mówi, że to są historyczne zdjęcia, bo przecież zostanie wybudowany tutaj most. Poza tym remontowany jest most kolejowy, to też ważny punkt naszej wędrówki.