Zielona Góra. Przy ulicy Piaskowej zburzono mur, obsunęła się skarpa. Mieszkańcy wieżowca się denerwują...

Skarpa może się osunąć

Jedna z mieszkanek bloku przy ulicy Piaskowej 13 napisała do naszej redakcji: - Mur został młotem pneumatycznym zburzony, rozbity, gruz leży na trawniku. Mur, który został zlikwidowany, to miejsce przy skarpie - on podtrzymywał skarpę przy budynku nr 13. Wczoraj był alert burzowy i były wykonywane prace. Na skutek burz skarpa zjechała. Miejsce nie jest zabezpieczone. Chodzą tam dzieci, skarpa może się osunąć i dojdzie do tragedii.