Zielona Góra. Tak wygląda budowa ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej!

Ścieżka rowerowa przy ul. Poznańskiej

Co warto podkreślić prace przy ul. Poznańskiej już się rozpoczęły! Kiedy zostaną zakończone, rowerzyści będą mogli dojechać z centrum miasta aż do Cigacic, a w przyszłości, po zakończeniu remontu starego mostu, również do Sulechowa.

- To kolejny brakujący element układanki w sieci ścieżek rowerowych. Nasza sieć jest coraz lepsza i coraz bardziej bezpieczna. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia. Wiem o tym i będziemy się starać, aby powstawały nowe ścieżki – twierdzi prezydent Janusz Kubicki.

W ramach inwestycji powstanie też dodatkowy pas ruchu (prawoskręt) na skrzyżowaniu Trasy Północnej i ul. Sulechowskiej, co ma usprawnić ruch w tym miejscu. Całość prowadzonych prac pochlonie ok. 1,3 mln zł. Roboty budowlane według zapowiedzi potrwają nie dłużej niż cztery miesiące.