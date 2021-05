ZIELONA GÓRA Wreszcie ruszyliśmy na działki. Można się ostro zabrać za pracę. Są i tacy, którzy... leniuchują

Zrobiło się ciepło, więc zapełniły się działki. Jedni pracowicie sieją warzywa, inni grillują i wylegują się na leżakach. Wszyscy z utęsknieniem powrócili na długo wyczekiwane działki. To miejsce zwłaszcza w pandemii nabrało wielkiej mocy. Odwiedziliśmy jeden z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Co się tam dzieje?

Zimno było długo, działkowcy przebierali nogami, kiedy będą mogli znów wyruszyć na swoje ogrody. Jak mówili, tam jest inne życie, tam się odzyskuje energię i chęć do życia. I zawsze jest z kim zagadać… Co w dobie wszelkich ograniczeń także ma duże znaczenie.

Czas na ogródki działkowe Jan Buczkowski z Zielonej Góry działkę ma od 60 lat. Odziedziczył ją po rodzicach. Dzięki w niej zawsze w domu były świeże owoce i warzywa. Tak jest i dziś. Co teraz robią działkowcy? To zależy, czy ktoś odpowiednio przygotował działkę przed zimą, czy nie zdążył tego zrobić. Jeśli nie, to wiadomo, trzeba skopać, zasilić… - Można glebę zasilić obornikiem bydlęcym, końskim czy stosować nawozy sztuczne, dostępne w sklepach ogrodniczych – mówi pan Jan. – Trzeba zasilić drzewa, krzewy. Przygotować grządki pod zasiew. No i pielęgnować. Żeby tu mlecze czy inne niepożądane rośliny nam tu nie weszły na działkę. Choć długo było zimno, to działkowcy mówią, że nie ma co się stresować. Jeszcze wszystko urośnie... Jacek Katos

Działki to sama przyjemność Pan Jan działkę uprawia razem z żoną. Są na emeryturze i nie wyobrażają sobie życia bez ogrodu.

- Mamy tu miejsce na warzywa, owoce, ale też jest kącik relaksacyjny, gdzie można pogrillować, poczytać książkę, spotkać się z przyjaciółmi na kawie, pogadać z sąsiadami. Same przyjemności – mówi Jan Buczkowski. Co prawda na działce jest co robić, ale jak się odpowiednio zaplanuje i wykonuje, to na wszystko człowiek znajdzie czas.

Najgorsze są szkodniki. Ćma bukszpanowa dała się wszystkim we znaki.

- Żeby ratować rośliny, trzeba pryskać środkami chemicznymi – podkreśla pan Jan. I pokazuje swoją działkę i rośliny, które zdążyły już wyrosnąć.

Nie każdy ma czas na działkę Dziś większość młodych, którzy przejmują działki, sieje trawę, stawia grilla i koniec. Niektórzy mówią o nich leniwcy albo misie coala. Jan Buczkowski nie ocenia. Rozumie, przecież nie każdy ma czas na działkę. Jak emeryci.

- Oni pracują po 8 – 10 godzin, do tego obowiązki w domu, to na działce chcą wypoczywać – tłumaczy pan Jan.

Podobnie uważa pani Janina. Dziś czasy są zupełnie inne. Kiedyś był taki wymóg. Pół działki musiało być poświęcone warzywom i owocom. Teraz każdy może robić, jak chce. Na działkach praca wre, choć pogoda przypomina bardziej lato niż wiosnę, to prace są typowo wiosenne Jacek Katos Pani Jadwiga też nie mogła się doczekać, kiedy zajmie się wreszcie swoją działką, którą ma od 50 lat.

- No wiosna trochę później przyszła, ale damy radę. Jeszcze wszystko urośnie – mówi i pokazuje. - Ooo… rzodkiewkę już widać. Szczypior ładnie rośnie. Ogórki się sieje… Grządki porobiłam pod pomidory.

A ćma bukszpanowa?

- Sposobu na nią nie ma żadnego. Różnych rzeczy próbowałam – mówi pani Janina. - Wszystko zżarło… Mały krzaczek tylko został.