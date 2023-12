Zielona Góra zabłysnęła świętami. Mikołaj na żużlowym motorze, renifery, choinki. Wspólnie zapaliliśmy nowe dekoracje

Wspólne włączenie nowych, świątecznych dekoracji na deptaku i w innych miejscach Zielonej Góry

- Na deptaku mamy pomnik Andrzeja Huszczy, oczywiście na motorze. Teraz jeszcze Mikołaja. To dla wszystkich, którzy chodzą na żużlowe mecze fajna, świąteczna atrakcja - mówi Sebastian.

- Ja się cieszę, że te dekoracje stoją w różnych miejscach, miasto wygląda pięknie - podkreśla pani Zofia, dodając, że ozdoby na lampach wzdłuż ulicy Bohaterów Westerplatte to prawdziwe cudo.

- Super, że choinka stoi przy ratuszu, ale nie tylko, że jest na placu Bohaterów i na placu Słowiańskim. Bardzo mi się to podoba - chwali Monika.

Wykonawcą nowych dekoracji w Zielonej Górze, a także włączonych w sobotni wieczór w Parku Książęcym w Zielonej Górze Zatoniu, jest firma Multidekor.

Przeczytaj też: