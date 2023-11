Poczujmy święta w Baśniowym Zatoniu. Nowe iluminacje także w centrum Zielonej Góry. A kiedy Jarmark Bożonarodzeniowy?

- Jest szaro, buro i dzień ledwo się zacznie, a już się kończy. Chciałabym, żebyśmy świątecznymi ozdobami sprawili, by wszystkim nam było weselej i jesienna depresja nas nie dopadła – napisała do nas Krystyna Wolicka z Zielonej Góry. – Ciekawa jestem, czy w tym roku pojawią się jakieś nowości, bo szczerze przyznam już mi te świąteczne dekoracje trochę się znudziły. A jeśli nie będą, to chociaż nie wiszą trochę dłużej. To taka moja propozycja.