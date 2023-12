Piłkarskie Orły: Denis Matuszewski jedynym lubuskim strzelcem w grudniu

Osamotniony snajper Cariny

Jedyny w grudniu mecz w województwie lubuskim odbył się w ramach 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski, gdy Carina Gubin podejmowała Piasta Gliwice. To właśnie wtedy na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Denis Matuszewski – jedyny lubuski zawodnik, który w mijającym miesiącu miał okazję trafić do siatki.

W przeciwieństwie do trzech najwyższych poziomów rozgrywkowych, III i IV liga zakończyły zmagania jeszcze w listopadzie. Oznacza to, że większość lubuskich piłkarzy nie mieła okazji rywalizować w grudniowych Piłkarskich Orłach – przynajmniej w wymiarze ligowym.

Dwa gole z meczu z ekstraklasowiczem naturalnie zapewniły snajperowi Cariny zwycięstwo w Piłkarskich Orłach. Jest to swoiste zwieńczenie udanej jesieni, jaką 26-latek rozegrał na trzecioligowych boiskach. Wychowanek żarskiej Unii Kunice strzelił w lidze dziewięć goli, w tym jednego hattricka. Do tego dołożył jeszcze trzy bramki w Fortuna Pucharze Polski – dwie we wspomnianym meczu z Piastem Gliwice oraz jedną w starciu pierwszej rundy z Radunią Stężyca. Doliczając do dorobku Mateuszewskiego jedno trafienie w okręgowym Pucharze Polski, ma on aktualnie na koncie 13 goli.