Zła wiadomość dla śpiochów! W święta zmieniamy czas z zimowego na letni. Pośpimy krócej

W najbliższy weekend zmieniamy czas z zimowego na letni. W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. To oznacza, że śpimy godzinę krócej, ale jest też bardziej optymistyczna wiadomość. Dzięki zmianie czasu zyskamy dłuższy dzień.

Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się zawsze w ostatni weekend marca. W tym roku będzie to noc z soboty (30 marca) na niedzielę (31 marca). Wskazówki zegarów przestawiamy o godzinę do przodu, a więc z godziny 2:00 na 3:00. Tym razem zmiana czasu z zimowego na letni przypada w szczególny dzień, ponieważ będzie to Wielkanoc.

Będziemy spać godzinę krócej

Wprowadzenie czasu letniego oznacza, że nasz sen zostanie skrócony o godzinę. Mimo, że zmiana czasu nie wydaje się być tak dużą sprawą, to jednak potrafi bardzo wpłynąć na organizm. Przede wszystkim zmienia się wtedy nasz rytm dobowy, a zegar biologiczny musi się przestawić. Stwarza to między innymi problemy ze snem, a dla niektórych taka zmiana oznacza kilka nieprzespanych nocy. Ale ponieważ w tym roku zmiana czasu przypada w święta, a wolny od pracy czy szkoły będzie jeszcze wielkanocny poniedziałek, będziemy mieli więcej czasu na przystosowanie się do nowego rytmu. Zmiana czasu na pewno uprzykrzy życie podróżnym. W noc przejściową pociągi zatrzymają się na godzinę na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą podróż, aby dotrzeć do celu zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Zmiana czasu ma swoje plusy

Zmiana czasu z zimowego na letni ma też swoje dobre strony. Umożliwia nam efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego oraz oszczędność energii elektrycznej. Ma także pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Kiedy po przestawieniu zegarków, przestawi się także nasz biologiczny zegar, to dzięki większej ilości światła słonecznego poprawia się nasze samopoczucie oraz wydajność. Warto zatem korzystać z każdego promyka słońca, gdyż światło słoneczne ma działanie pobudzające, a także jest świetnym terapeutą. Przeczytaj również: Tak nasz mózg reaguje na zmianę czasu. Jak w długie, jesienne dni zadbać o swój dobrostan psychiczny? Wskazówki specjalisty

Kolejna zmiana w październiku Na czas letni przejdziemy po pięciu miesiącach czasu zimowego. Ponownie czas zimowy wprowadzimy dopiero w ostatni weekend października. W tym roku będzie to noc z soboty 26 października na niedzielę 27 października. Zegarki przestawiamy o godzinę do tyłu, przez co śpimy dłużej, ale za to stracimy ją w ciągu dnia. Co ciekawe - wbrew powszechnej opinii - naszym podstawowym czasem wcale jest ten letni, ale właśnie zimowy, znany powszechnie jako środkowoeuropejski, który często określa się czasem naturalnym dla naszego kraju. Zobacz również: Strażacy z Kłodawy szykują prawdziwy lany poniedziałek. Nikomu nie ujdzie na sucho!

Wideo Strefa Biznesu: Polacy chętniej sięgają po krajowe produkty?