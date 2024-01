Zmiany na lubuskich drogach. Obwodnica Strzelec to nie wszystko. GDDKiA planuje nowy rok

Budowa A18

GDDKiA sfinalizowało kompletną sieć dróg szybkiego ruchu w województwie. Składają się na nią drogi A2, A18 i S3. Kluczowym do tego okazało się oddanie do użytku 50 km dawnej drogi DK18 przebudowanej na dwóch odcinkach Olszyn – Żary Zachód i Iłowa – Golnice. Była to kontynuacja, część drugiego etapu, budowy autostrady A18, która przewidywała przebudowę jezdni i dostosowanie jej do wymagań autostrady. Wymieniono starą nawierzchnię betonowej południowej jezdni (w kierunku Wrocławia) i wybudowano także dodatkowe górne przejścia dla dużych zwierząt, wiadukty i mosty w ciągu autostrady.