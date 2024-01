UWAGA! Nie dostaniecie się na drugi brzeg Odry. Wszystkie promy w Lubuskim stoją

Jest to rzeczywiście spore utrudnienie dla kierowców, bo jeżeli chodzi na przykład o mieszkańców okolic Połęcka, którzy pracują w Gubinie i normalnie przez czynną przeprawę pokonują około dziesięciu kilometrów do miejsca pracy, to w przypadku kiedy prom nie kursuje, muszą nadrobić w dwie strony około stu kilometrów. Dodatkowo czas wydłuża się jeszcze w Krośnie Odrzańskim, gdzie trwa remont mostu. Jeśli chodzi o przeprawy w Brodach i Pomorsku, to w sytuacji, gdy są one nieczynne, kierowcy muszą jechać drogą S3 lub również przez Krosno, więc to również jest ponad sto kilometrów więcej w obie strony - mówi Paweł Frąckowiak.