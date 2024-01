Zmiany w Zastalu Zielona Góra. Odchodzi Geoffrey Groselle

- W przeszłości nie miałem ofert, ale teraz nie mogę tak powiedzieć. W zeszłym tygodniu kilka klubów się do mnie odezwało. To było prawdopodobnie moje ostatnie spotkanie w Zastalu. Rozmawiam z kilkoma klubami, negocjacje trwają więc nie mogę nic więcej powiedzieć – mówił Geoffrey Groselle.

- Zdecydował się, że stawia siebie ponad zespół. Pokazał to swoim zachowaniem. On sam siebie nie widzi w drużynie – mówił dość tajemniczo trener Zastalu David Dedek.

Środkowy wyląduje pewnie w zespole Trefla Sopot. To nie koniec roszad. Możliwe, że z drużyną pożegna się Michał Pluta. Rozgrywający nie dostawał zbyt wielu szans na zaprezentowanie swoich umiejętności. W dniu meczu opuścił drużynę.

Zastal trapiony jest problemami kadrowymi. Do gry nie powrócił Kamaka Hepa, choć w przyszłym tygodniu ma pojawić się w Zielonej Górze po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej śmiercią ojca. Rehabilitację po operacji przechodzi Jan Wójcik.

– Ma pauzować trzy tygodnie, ale to jest dość optymistyczne założenie. Może po tym czasie będziemy w stanie dopiero ocenić, kiedy może wrócić – dodał trener zielonogórzan.

Najbliższe dni mają wiele wyjaśnić, jeśli chodzi o kadrę i przyszłość zielonogórskiego klubu. Biorąc pod uwagę odejście Goeffreya Groselle’a na pewno potrzeba wzmocnień, by realnie myśleć o utrzymaniu w Orlen Basket Lidze.