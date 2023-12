Zastal Zielona Góra powalczył, ale Dziki z Warszawy minimalnie lepsze

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra – Dziki Warszawa 91:97

Kibice w hali CRS-u obejrzeli niezły mecz, w którym obie drużyny do samego końca rywalizowały o zwycięstwo. Gospodarze przystąpili do spotkania bez kontuzjowanego Amerykanina Dariousa Halla. Zaczęło się od punktów Dominica Greena, ale odpowiedział trójką Marcin Woroniecki. Pierwsza kwarta miała wyrównany przebieg. Dobre momenty miał Geoffrey Groselle, a świetną zmianę dał Paweł Kikowski. To po jego trzech punktach Zastal odskoczył na 13:9. Pierwsza odsłona zakończyła się jednak remisem 17:17.

Druga kwarta to zmienność nastrojów i szarpana gra zastalowców. Gospodarze lepiej rozpoczęli tę odsłonę. Po trzech punktach Kamaki Hepy Zastal prowadził 22:17. Dziki jednak wzięły się za odrabianie strat. Przyjezdni zaczęli trafiać doprowadzając do wyrównania, a następnie wychodząc na prowadzenie. Po serii trzypunktowych rzutów doświadczonego Piotra Pamuły i Isaiah Crawley’a stołeczni wyszli na siedmiopunktowe prowadzenie w 16 minucie (35:28). Zastal odrobił po punktach straty, po punktach Hepy doprowadził do wyrównania (35:35), po czym stracił siedem punktów nie zdobywając żadnego (35:42 w 19 minucie). Seria kilku prostych błędów sprawiła więc, że końcówka pierwszej połowy była lepsza w wykonaniu beniaminka Orlen Basket Ligi. Niemoc Zastalu przerwał na szczęście Groselle. Ostatecznie jednak Dziki do przerwy utrzymały minimalne prowadzenie (42:39).