Znaczki pocztowe można sprzedać nawet za kilka tysięcy złotych! Zobaczcie najdroższe kolekcje z Lubuskiego, wystawione na Olx.pl

Zbieranie znaczków pocztowych to wciąż popularne hobby, którym na świecie zajmują się miliony pasjonatów. Dla wielu osób to po prostu nuda, ale dla miłośników filatelistyki to niesamowicie pasjonujące zajęcie. Pasjonujące i bardzo drogie. Sprawdziliśmy, jak wyceniają swoje kolekcje mieszkańcy województwa lubuskiego. Na popularnym portalu Olx.pl pokaźna kolekcja znaczków pocztowych została wystawiona za 25 tys. złotych.