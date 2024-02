Znajomość prawa ważna od dziecka. W Zielonej Górze są darmowe warsztaty

Przed weekendem w siedzibie organizacji pozarządowej Konkret w Zielonej Górze odbyły się pierwsze warsztaty Krainy Prawa dla rodziców i dzieci.

Podczas warsztatów mowa była m.in. o potrzebie stanowienia zasad, prawach dzieci czy instytucjach świadczących pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych. Przybliżona była istota zawodu adwokata, radcy prawnego, prokuratora oraz sędziego.

– Cieszymy się, że udało nam się organizować taki projekt – przyznaje adw. Katarzyna Kozłowska. – Ważną kwestią jest trafienie do dzieci w odpowiedni sposób. To nam umożliwia symulacja rozpraw i posiadanie małych tóg dla dzieci. Chcemy prostym językiem trafić do najmłodszych.