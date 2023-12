Zrobiły to! Gorzowianki ponownie pokonały rywalki z Francji i są już w 1/8 finału EuroCup Women!

UNION FEMININE ANGERS – INVESTINTHEWEST ENEA AJP GORZÓW WLKP. 68:75, w pierwszym meczu 67:74, awans gorzowianek

Wiedziały, że polecą do Stambułu

Perspektywa wyjazdu do stolicy Turcji na początku pojedynku zdecydowanie bardziej podobała się gospodyniom. W typowym dla siebie stylu założyły presing na całym boisku, odcinały od podań Chloe Bibby i Elenę Tsineke , a pod obydwiema tablicami zdecydowanie wygrywały walkę z naszą środkową Weroniką Telengą . Taki przebieg rywalizacji błyskawicznie znalzał odzwierciedlenie na tablicy wyników. Union Feminine wygrywał: 7:2 w 3, 11:4 w 5, 16:8 w 7 i 19:10 w 9 min. W tym momencie to podopieczne trenerki Aurelie Bonnan były w 1/8 finału, bo z nawiązką odrobiły 7-punktową stratę z pierwszego meczu w Gorzowie.

Błyskawiczne roszady

To było otwarcie! To były emocje! To było zwycięstwo gorzowianek!

Pomogło! W drugich 10 minutach pojedynku przyjezdne dały prawdziwy koncert koszykówki. Tym razem to one zdecydowanie lepiej broniły, a po serii „trójek” Bibby, Tsineke i Pszczolarskiej oraz skutecznych dobitkach spod kosza Jones objęły w 19 min prowadzenie 34:27! Wynik drugiej kwarty – aż 24:9 dla gorzowianek – udowadnia dwie tezy. Po pierwsze: że nasza drużyna ma ogromny potencjał. I po drugie, już bardziej filozoficznie: że kobieta zmienną jest…

Gospodynie walczyły do końca

Tuż po wznowieniu gry po przerwie prowadzenie gości wzrosło do rekordowych w całym spotkaniu rozmiarów 8 „oczek” (38:30 w 21 min). Potem naszym dziewczynom przyszło jednak przeżywać przez długie minuty trudne chwile. Wśród miejscowych za bardzo szybie rozgrywanie akcji wzięły się Oceanie Monpierre i Isis Arrondo, pod koszami świetne statystyki zaczęła notować wysoka Masseny Kaba, zaś Kekely Ellenga aż cztery razy celnie przymierzyła zza linii 6,95 m. Choć na trybunach hali w Angers zasiadło tylko około 600 widzów, to atmosfera zrobiła się bardzo gorąca. Gospodynie stale naciskały, odrabiały punkt za punktem i w 34 min to one wygrywały 64:60. W tym momencie brakowało im tylko 3 „oczek” do wyrównania bilansu dwumeczu!