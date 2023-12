Gorzowskie koszykarki nie popsuły Ślęzie fety. Przegrały we Wrocławiu na otwarcie nowej hali

1KS ŚLĘZA WROCŁAW – POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW WLKP. 81:72

Ślęza cierpliwie czekała

We Wrocławiu zaczęło się od wielkiej fety – oficjalnego oddania do użytku nowej hali o nazwie KGHM Ślęza Arena. Na premierowy mecz w nowym obiekcie przybył nawet prezydent stolicy Dolnego Śląska Jacek Sutryk . Cieszyli się miejscowi kibice, ale i koszykarki Ślęzy, które w oczekiwaniu na ten moment wszystkie 7 pierwszych meczów bieżącego sezonu rozegrały na wyjazdach. Zanotowały w nich bardzo przyzwoity bilans - 5 wygranych i tylko 2 przegrane. Poległy jedynie w Polkowicach oraz Gdyni.

Dla trzech gorzowskich koszykarek – Stephanie Jones , Anny Jakubiuk i Weroniki Kuczyńskiej – był to mocno sentymentalny pojedynek. Powód? Jeszcze wiosną bieżącego roku grały we Wrocławiu w ekipie trenera Arkadiusza Rusina . Niezależnie od wszelkich emocjonalnych podtekstów, fachowcy widzieli murowanego faworyta w przyjezdnych. Bo AZS AJP nie przegrał w lidze ze Ślęzą od 3 listopada 2019 roku! Nie przegrał – jak się potem okazało – do 10 grudnia 2023 roku.

Początek pod kontrolą faworytek

Wrocławski huragan zdmuchnął gorzowianki!

W kwartach numer dwa i trzy obraz gry zupełnie się zmienił. Akademiczki przestały sobie radzić ze strefową obroną wrocławianek, same nie umiały zatrzymać dynamicznie wbiegających pod ich kosz Alexy Held i Baker, zaś w zbiórkach niespodziewanie oddały inicjatywę Schaquilli Nunn. Na dodatek Martyna Pyka co chwilę trafiała z półdystansu. Wystarczył rzut oka na statystyki, by zdać sobie sprawę ze smutnego dla podopiecznych trenera Dariusza Maciejewskiego faktu: Ślęza zaczęła dominować we wszystkich elementach gry!