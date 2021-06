Żużlowcy Falubazu Zielona Góra jako jedyni „urwali” punkt najlepszym, ale do finału młodzieżowych mistrzostw Polski par nie awansowali

W kolejnych wyścigach żużlowcy Falubazu tracili sporo punktów, ale w ostatniej gonitwie pokonali parę Kolejarza Opole i dogonili będący przed nimi zespół gospodarzy. O drugim miejscu w turnieju, które podobnie, jak pierwsza lokata gwarantowała awans do finału MMPPK, rozegrano wyścig dodatkowy. Fabian Ragus przegrał z Mateuszem Tudzieżem i to rybniczanie, obok Motoru awansowali do rywalizacji o medale, która odbędzie się 25 sierpnia w Częstochowie.

Szansę awansu do finałowej rozgrywki ma inna lubuska ekipa - Stal Gorzów. Turniej eliminacyjny, w którym mieli ścigać się stalowcy został przełożony na inny termin.