Żużlowcy z Torunia ostatnio jechali kiepsko, ale są faworytami starcia z Falubazem Zielona Góra

W niedzielę 2 czerwca żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra powinni wrócić do ścigania w PGE Ekstralidze. Ostatnie zawirowania pogodowe sprawiają, że trudno oznajmić z całą pewnością, że dojdzie do rywalizacji w Toruniu.

W ostatnich dwóch tygodniach burze i intensywne opady deszczu „targają” stadionami żużlowymi w Polsce. Kilka spotkań nie doszło do skutku i nie wiadomo, czy na tym koniec, ponieważ prognozy na najbliższe dni znów nie są najlepsze. Zielonogórscy żużlowcy ostatni mecz – wysoko przegrany na torze mistrza Polski, Motoru Lublin – rozegrali 17 maja. Później mieli zmierzyć się na własnym torze w arcyważnym pojedynku z Włókniarzem Częstochowa, ale ulewa pokrzyżowała te plany. Nowy termin tego spotkania to 13 czerwca (godz. 20.00). Jeśli pogoda pozwoli to do tego czasu Falubaz rozegra dwa inne ekstraligowe mecze. Pierwszy z nich powinien odbyć się w niedzielę 2 czerwca w Toruniu.

Apator zawalił dwa ostatnie mecze

Zdecydowanym faworytem pojedynku na toruńskiej Motoarenie będzie miejscowy KS Apator mimo, że ostatnie dwa mecze przegrał. Podczas, gdy zielonogórzanie zmagali się z warunkami pogodowymi, zespół „Aniołów” ścigał się w Grudziądzu i w zaległym meczu w Częstochowie. Torunianie szczególnie źle spisali się w Grudziądzu, gdzie po dziewięciu wyścigach prowadzili z GKM-em 30:23, a ostatecznie przegrali 42:47. Z kolei pod Jasną Górą polegli z Włókniarzem 40:50, choć przed biegami nominowanymi było tylko 41:37. Nie potrzeba głębokiej analizy, by stwierdzić, że w obu spotkaniach Apatorowi wybitnie nie wyszły końcowe etapy rywalizacji.

Na własnym torze są zupełnie innym zespołem

Wyjazdowe mecze to jednak bolączka torunian od wielu sezonów. Z ostatnich 53 ekstraligowych spotkań na torach rywali, Apator wygrał tylko trzy – dwa w Grudziądzu i jeden w Ostrowie Wlkp. Ostatni raz dwa lata temu na ostrowskim torze, ale należy zaznaczyć, że wtedy miejscowi nie wygrali ani jednego meczu w całym sezonie.

Zupełne inaczej torunianie spisują się we własnej twierdzy, czyli istniejącej od 2009 roku Motoarenie. Tu zwykle wygrywają, a w tym sezonie rozbili Unię Leszno (59:31) i wysoko pokonali Spartę Wrocław (52:38). W starciu z Falubazem też postrzegani są w roli pewniaka do zwycięstwa. Zielonogórzanie ostatni raz triumfowali w Toruniu siedem lat temu, a w sumie z 16 spotkań na Motoarenie wygrali tylko cztery.

Są w formie, ale nie meczach ligowych

Kibice Falubazu z pewnością liczą na to, że większość zawodników zielonogórskiej drużyny w rozgrywkach ligowych zacznie spisywać się równie dobrze, jak choćby w ostatnich ważnych turniejach indywidualnych. Uwaga ta nie dotyczy Jarosława Hampela, który od początku sezonu jest niezawodnym liderem drużyny. Pozostali seniorzy spisują się poniżej oczekiwań, a przecież całkiem nieźle radzą sobie m.in. w zawodach poza granicami naszego kraju. Trzech z nich awansowało do turnieju Grand Prix Challenge, kwalifikacje wygrywali Przemysław Pawlicki (w Debreczynie) i Jan Kvech (w Lonigo), a Duńczyk Rasmus Jensen był drugi w Abensbergu. Z kolei Piotr Pawlicki awansował do cyklu Speedway Euro Championship (SEC), zajmując drugą lokatę na torze w Daugavpils. Tymczasem w statystycznym ujęciu najlepszych zawodników PGE Ekstraligi, nazwisk całej wymienionej czwórki na próżno szukać w okolicach wysokich lokat, które zajmują najlepsi seniorzy Apatora Toruń.

- Nie narzekam na formę, ale pogubiłem się trochę na polskich torach – mówił niedawno Przemysław Pawlicki. – Za granicą fajnie to wszystko funkcjonuje, dlatego muszę mocno popracować, znaleźć w sprzęcie i w sobie to, co będzie mnie zadowalać również na polskich torach. Czy poszukiwania Przemysława Pawlickiego i jego kolegów z drużyny okazały się owocne, przekonamy się 2 czerwca w Toruniu.

KS Apator Toruń - NovyHotel Falubaz Zielona Góra 2 czerwca – godz. 16.30; MotoArena w Toruniu; transmisja TV: Canal+ Sport.

MotoArena w Toruniu; Canal+ Sport. KS Apator: 9. Patryk Dudek, 10. Robert Lambert, 11. Wiktor Lampart, 12. Paweł Przedpełski, 13. Emil Sajfutdinow, 14. Mateusz Affelt, 15. Krzysztof Lewandowski.

9. Patryk Dudek, 10. Robert Lambert, 11. Wiktor Lampart, 12. Paweł Przedpełski, 13. Emil Sajfutdinow, 14. Mateusz Affelt, 15. Krzysztof Lewandowski. NovyHotel Falubaz: 1. Jarosław Hampel, 2. Jan Kvech, 3. Rasmus Jensen, 4. Przemysław Pawlicki, 5. Piotr Pawlicki, 6. Krzysztof Sadurski, 7. Oskar Hurysz.

