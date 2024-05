ZWiK Żary ogłasza kolejne zakłocenia w dostawie wody. Wodociągowcy naprawiają magistralę przy rondzie Konstytucji 3 Maja

Mieszkańcy Żar muszą znowu uzbroić się w cierpliwość. Po ostatniej potężnej awarii i przerwie w dostawie wody, trzeba znowu liczyć się z zakłóceniami. Wodociągowcy kontynuują naprawę magistrali przy rondzie Konstytucji 3 Maja, w związku z tym mogą występować zakłócenia, pogorszenie ciśnienia wody. Dotyczy to wszystkich dzielnic z wyłączeniem Kunic i osiedla Zawiszy Czarnego.

Komunikat ZWiK

Mieszkańcy niemal całego miasta przez całą środę nie mieli wody w kranach. Jak doszło do awarii sieci wodociągowej w Żarach i kto za to odpowiada? Rozmawialiśmy z prezesem ZWiK.

Komunikat opublikowano na profilu ZWiK oraz Urzędu Miejskiego, otrzymali go także mieszkańcy posiadający aplikację Mieszkaniec. W razie dodatkowych pytań można dzwonić pod nr tel. 500 579 365. Przypomnijmy, że 30 kwietnia doszło do awarii magistrali przy rondzie. Mieszkańcy nie mieli wody w kranach do godzin wieczornych 1 maja.

Czytaj też: