105. urodziny i otwarcie Centrum Integracji dla Uchodźców w Zielonej Górze. Mieszkańcy dostali jabłka z hasłami i... składali życzenia

- Jesteśmy tutaj, żeby zaznaczyć swoją obecność, że wspieramy, edukujemy. Mamy dla mieszkańców 105 jabłek do rozdania. Tym razem nie zbieramy nic do puszek. Przy tej okazji nagrywamy dla nas życzenia. My to zbierzemy i opublikujemy. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji – mówi Agata Karchut z PCK.