Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze po rozbudowie. Zobacz, co się zmieniło!

Krwiodawcy po ponad rocznej przerwie wrócili do wyremontowanej siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Teraz jest więcej stanowisk, nowy sprzęt i meble. Co się jeszcze zmieniło?

Medycyna wciąż się rozwija, stąd też konieczne jest dokładniejsze wykonywania badań. W Zielonej Górze powstał też Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej, co się także wiąże z dodatkowymi badaniami i przygotowaniem krwi dla dzieci. Stąd konieczna była modernizacja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa po rozbudowie

Jeden z budynków, ponad 40-letni, nie spełniał już warunków technicznych, w związku z tym na jego miejscu wyrósł nowy obiekt. Dział dawców to także były pomieszczenia, które od wielu lat nie zostały zmodernizowane. Instalacja elektryczna, sanitarna miała ponad 50 lat. Teraz nadarzyła się okazja, żeby zrobić to porządnie, tak jak nakazują to przepisy. I móc podłączyć odpowiedni sprzęt bez żadnych obaw.

Lekarz medycyny Monika Fabisz-Kołodzińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, nie kryje zadowolenia, że dzięki 18 milionom złotych, pozyskanych z Unii Europejskiej, udało się tyle

- Jestem zaskoczony, jak funkcjonalnie, przestrzennie jest ten budynek zrobiony – mówi honorowy dawca krwi Grzegorz Papacz, który przyszedł w środę oddać cenny płyn. - Jest teraz miło i przyjemnie. Pan Grzegorz krew oddaje od trzech lat, a zaczęło się od wypadku członka jego rodziny. Wówczas potrzeba było dużo krwi. Nie wahał się ani minuty.

- Od tego czasu regularnie co dwa miesiące oddaję krew i mam z tego powodu wielką satysfakcję – przyznaje pan Grzegorz.

W środę do godziny 13.30 krew oddało 25 dawców. Na czwartek, kiedy to rejestracja trwa od 7.00 do 16.30 zapisało się już stu honorowych dawców krwi.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze po modernizacji Jacek Katos

Przybyło stanowisk, jest przestrzennie i nowocześnie

Monika Giblewska, lekarz, kierownik działu dawców i pobierania w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podkreśla, że nowe, duże pomieszczenia to nie wszystko. Odpowiednio przygotowany jest personel. Jest nowe wyposażenie. To wszystko powoduje, że centrum może przyjmować jeszcze więcej dawców krwi niż dawniej.

Poprzednio było siedem stanowisk, teraz jest dziesięć i dużo więcej przestrzeni. Nie tylko te zmiany powodują, że komfort oddawania krwi jest dużo większy. Ale i pracownikom łatwiej i wygodniej pracować w nowych warunkach w siedzibie przy ulicy Zyty 21.

Średnio pobieranie krwi trwa 6 minut. Potem dawca wypija soczek, zje kawałek czekolady i rusza do domu.

Trzeci krwiobus Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Dobra informacja jest też taka, że w tym roku powiększy się flota Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Przybędzie kolejny, trzeci już krwiobus.

- Dzięki temu łatwiej jest nam pozyskiwać krew od dawców z różnych miejscowości czy podczas organizowanych różnych wydarzeń. Dzisiaj na przykład nasz kriobus stacjonował w Sulechowie – mówi Monika Giblewska.

By zostać honorowym dawcą krwi, trzeba spełniać podstawowe wymogi: być pełnoletnim, zdrowym i ważyć więcej niż 50 kg. Rano warto zjeść lekkie śniadanie, a dzień wcześniej - porządnie się nawodnić.

- Zachęcam do przyjścia nie tylko do nas czy do stacjonarnych oddziałów w całym województwie, ale także do udziału w licznych akacjach zbiórki krwi. Na bieżąco informujemy o nich w mediach społecznościowych – zaprasza Monika Fabisz-Kołodzińska Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze po modernizacji Jacek Katos

Oddziały terenowe w województwie lubuskim

Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Dekerta 1

Budynek Hotelu Pracowniczego

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

tel. 95 722 92 49

Czynny:

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.35

Rejestracja dawców od 7.00 do 13.00

Oddział Terenowy w Międzyrzeczu

66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 24

tel. 95 742 00 32

Czynny:

wtorek, środa, piątek od 8.00 do 13.55

Rejestracja dawców od 8.00 do 10.30

Oddział Terenowy w Sulęcinie

69-200 Sulęcin, ul. Dudka 15

tel. 95 755 95 57

Czynny:

poniedziałek, czwartek od 8.00 do 13.55

Rejestracja dawców od 8.00 do 10.30

Oddział Terenowy w Żaganiu

68-100 Żagań, ul. Kolejowa 88

tel. 68 367 10 43

Czynny:

poniedziałek - piątek od 8.00 do 13.40

Rejestracja dawców od 8.00 do 10.30

Oddział Terenowy w Żarach

68-200 Żary, ul. Skarbowa 2

tel. 68 363 66 05

Czynny:

poniedziałek - piątek od 8.00 do 13.40

Rejestracja dawców od 8.00 do 10.30

