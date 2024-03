17 mln zł na remont zabytkowych kamienic przy ul. Niepodległości w Kostrzynie. Powstaną tu mieszkania komunalne

27 lutego w kostrzyńskim magistracie podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie na remont kamienic przy ul. Niepodległości 13-15. Koszty inwestycji są ogromne. To 17 mln zł. 14 mln zł pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego, a reszta kwoty to wkład własny miasta.

Zabytkowe kamienice, które przetrwały wojnę

Remont musi być kapitalny. Mieszkania są zdewastowane, w niektórych szalał ogień, ściany w wielu miejscach są zawilgocone. Trzeba tu wymienić wszystko, łącznie z instalacjami. Koszty inwestycji podnosi fakt, że kamienice są zabytkami, więc remont musi być prowadzony pod czujnym okiem konserwatora zabytków. To jedne z niewielu cywilnych budynków, które przetrwały zagładę miasta w 1945 r.

Kamienice w Kostrzynie stoją puste i straszą wyglądem. Ale to może się zmienić!

Szalał tu pożar, znaleziono zwłoki

Kamienice od lat czekają na remont. W 2014 r. wybuchł tu pożar. Część mieszkańców musiała wówczas opuścić lokale, które zajmowali. Miasto sukcesywnie przenosiło stąd kolejnych lokatorów. Ostatecznie od kilku lat kamienice stoją puste. W 2018 r. miała tu miejsce tragedia . W jednym z mieszkań znaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny. Choć kamienice były opuszczone i zamknięte, to regularnie włamywali się tu wandale i bezdomni. Często konieczne były interwencje policji.

Przed godz. 20 doszło w niedzielę (9 lutego) do pożaru mieszkania w kamienicy w Kostrzynie. Ewakuowano 13 osób. 5 z nich z objawami podtrucia trafiło na pogotowie. Na miejscu pracuje osiem zastępów…

Fatalna wizytówka miasta

Po remoncie powstanie tu przestrzeń użytkowa przekraczająca 1,2 tys. metrów kwadratowych! Łącznie z korytarzami i piwnicami wyremontowana zostanie powierzchnia przeszło 1,8 tys. metrów kwadratowych. Powstaną tu mieszania komunalne. Wyremontowane zostaną nie tylko kamienice, ale nowy blask zyska również teren przyległy do budynków. Przestrzeń zostanie zrewitalizowana, powstaną tu też miejsca parkingowe. To ważne, bo teraz okolicę kamienic porastają chaszcze i teren po prostu odstrasza. – Przecież w okolicy jest basen odkryty, w lecie chodzą tędy dzieci. Po sąsiedzku powstaje nowy, kryty basen. Takie chaszcze i walające się śmieci to nie jest dobra wizytówka dla miasta – mówi Aniela Frankowska, mieszkanka Kostrzyna nad Odrą, która w okolicy kamienic spaceruje z psem.