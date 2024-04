To było piekło! Ogromny pożar w Gorzowie. Płonął dach uczelni przy ulicy Teatralnej! Dym było widać z kilku kilometrów

Tego typu pożary są bardzo trudne do opanowania. Mamy czwarte piętro, dodatkowo ogromna powierzchnia dachu przykryta już częściowo dachówką. To wszystko utrudnia strażakom pracę. W tej chwili nie można wejść do środka ze względu na ogień i duże zadymienie, więc akcja jest bardzo trudna - dodaje Arkadiusz Kaniak.