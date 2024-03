226 km/h na krajówce. Za "kółkiem" BMW 20-latek. "Szalał, wyprzedzał pojazdy podwójnej ciągłej. Mamy nagranie

- Na odcinku gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h kierujący osobówką jechał aż 226 km/h. Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali go do kontroli drogowej. 20-latek został ukarany mandatem w wysokości 2700 złotych i 20 punktami karnymi. Młody kierowca musi teraz bardzo uważać, bo niewiele mu już brakuje do utraty prawa jazdy - starszy aspirant Ewa Murmyło z KPP w Słubicach.