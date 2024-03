25 lat przystąpienia Polski do NATO! Lubuscy żołnierze na misji w Libanie uczcili rocznicę biegając! Małgorzata Trzcionkowska

Lubuscy żołnierze z Czarnej Dywizji, na misji ONZ w Libanie uczcili 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO biegiem. To ich sposób na ważne uroczystości. Bieg został zorganizowany na posterunku UNP 2-45, a nasi żołnierze jak zawsze zaprosili do udziału w przedsięwzięciu kolegów z innych krajów.