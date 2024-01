32. finał WOŚP w powiecie strzelecko - drezdeneckim. To będzie się działo na WOŚP w Strzelcach, Drezdenku, Dobiegniewie i Zwierzynie

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Hasłem tegorocznej akcji jest „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”

Strzelce Krajeńskie grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

W trakcie finału dzieci będą mogły pomalować też swoje buzie i dołączyć do balonowego szaleństwa. Na miejscu do dyspozycji będzie także FotoBudka 360 i Przystanek Smaków, czyli pyszności pochodzące z rozmaitych kuchni!

32. Finał WOŚP w Drezdenku

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Kultury. Start wydarzenia o godzinie 15.00. W planie wielkiego grania atrakcji jest wiele. Na scenie zaprezentują się m.in.: przedszkolaki, Zespół Taneczny Paradise Mini, Małe Mażoretki SP1, Dziewczęta z Buławami, Zimna Fuzja, Sinior Family i Bedrock Youth. W przerwach między występami artystów organizowane będą licytacje. Ale to oczywiście nie wszystko. Będzie też góralska kwaśnica, słodkości, herbata i malowanie twarzy. Na zakończenie, na godzinę 20.00 zaplanowano Światełko do Nieba. Należy podkreślić, że w przygotowanie Finału WOŚP w Drezdenku włączyły się nie tylko władze gminy i drezdeneckie instytucje, ale także społecznicy, strażacy OSP, seniorzy i młodzież. Oczywiście nie można pominąć także niezastąpionej ekipy z lokalnego sztabu!

WOŚP w Dobiegniewie: program

Wspólne granie w ZS w Dobiegniewie rozpocznie się o godzinie 15.00. Będą licytacje, loterie oraz popisy lokalnych artystów, a na zakończenie tradycyjnie zaplanowano Światełko do Nieba.

To jednak nie koniec atrakcji. Dla tych, co lubią spędzać czas aktywnie, są inne propozycje. Pierwsza z nich to Orkiestrowy Marsz Nordic Walking, który rozpocznie się o godzinie 10.00. na plaży nad jeziorem Wielgie. Druga - morsowanie o godz. 11.30 nad jeziorem Osiek.

- Spotkajmy się w szczytnym celu i stwórzmy razem niezapomniane wspomnienia. Na zakończenie naszych wspólnych zmagań odbędzie się ognisko z kiełbaskami. Oczywiście w trakcie Rajdu będzie możliwość wsparcia WOŚP - zachęca sztab 6998.

Czytaj także: Superprodukcja z lubuskimi wątkami. Rusza serial "Masters of The Air". Współtwórcami Tom Hanks i Steven Spielberg