38 lat temu zginął bp Wilhelm Pluta. 24 stycznia wspomną też innych zmarłych kapłanów

Bp Pluta to już Sługa Boży

Bp Wilhelm Pluta jest już w drodze na ołtarze. W 2015 zakończył się diecezjalny etap jego procesu beatyfikacyjnego. Teraz jest on na etapie rzymskim, a bp Pluta ma status Sługi Bożego. By doszło do ogłoszenia bpa Pluty błogosławionym, musi dojść do cudu za jego wstawiennictwem. Kościół na to czeka.