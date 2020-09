6. Kozzi Film Festiwal: sztuka zielonogórzanki Iwony Kusiak obnaża świat, w którym już nie jemy z głodu… Ale dla zdjęcia na Facebooku!

„Wege-nacja”, czyli zaspokajanie internetowego głodu

O sztuce Iwony Kusiak – „Wege-nacja” czytamy, że „stanowi pewnego rodzaju przeniesienie widza do świata, w którym panuje kult pięknego ciała i obsesja bycia fit. Świata, w jakim do nowinek żywieniowych podchodzi się w sposób bezmyślny. Świata, w którym jedzenie nie służy już właściwie do tego, żeby je spożyć, ale aby jak najszybciej nasycić nim swoich znajomych na portalach społecznościowych. Świata ,,bez’’ - ,,BEZglutenowego’’, ,,BEZcukrowego’’, ,,BEZmięsnego’’, ,,BEZlaktozy’’, ,,BEZsensownego’’. Naszego świata”.

Autorka dramatu opowieści, zadeklarowana wegetarianka, zastrzega, że nie posiada wykształcenia lekarskiego lub dietetycznego, dlatego też przedstawiane przez nią fakty nie mają wartości naukowej, aczkolwiek stanowią inspirację do opowiedzenia historii o bolesnej prawdzie – w swoich fanaberiach często dochodzimy do momentu, w którym człowiek przestaje już być istotny.