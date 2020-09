Imprezy w Lubuskiem. Winobranie w Zielonej Górze, wydarzenia w Nowej Soli, spotkania w Gorzowie. Sprawdź imprezowy rozkład jazdy na weekend

Tego weekendu (4-6 lipca 2020 r.) dużo się dzieje na scenach – również plenerowych – w całym województwie lubuskim. Zobaczcie, na co można się wybrać.

Zielona Góra Winobraniowa sobota – pierwszy dzień święta miasta! W sobotę, 4 września 2020 r. – moc atrakcji! O godz. 19.00 na Scenie Letniej przed Filharmonią Zielonogórską – winobraniowy koncert symfoniczny „Kolorowa symfonika” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej, pod dyrekcją prof. Czesława Grabowskiego. W programie: muzyka symfoniczna, popularna, rozrywkowa i filmowa.

O godz. 21.00 na Scenie Winobraniowej na pl. Teatralnym spektakl Lubuskiego Teatru - „Księżniczka na opak wywrócona” uroczyste rozpoczęcie Dni Zielonej Góry: przekazanie przez prezydenta kluczy do bram miasta Bachusowi.

O godz. 20.00 - Koncert Winobraniowy „Misericordia salvati” w konkatedrze p.w. Św. Jadwigi Śląskiej. Wykonanie: Cappella Viridimontana, Michał Kocot (pozytyw) pod dyrekcją Jerzego Markiewicza. W programie: Jan Sebastian Bach, Grzegorz Gerwazy Gorczycki.

Miasteczko Winiarskie na Starym Rynku z prezentacjami winnic rozpocznie działalność o godz. 10.00.

W godz. 12.00 – 18.00 na pl. Powstańców Wielkopolskich – Strefa Produktu Regionalnego: produkty od regionalnych twórców, warsztaty, posiłki z lubuskich produktów regionalnych, miody prosto z pasieki, domowe wędliny, warzywa z ogródków, oleje ręcznie tłoczone, rękodzieło… i wile innych smaków i przysmaków.

W godz. 17.00 – 22.00 – Winobraniowe Breakowisko na podwórku przy ul. Żeromskiego 21: Strefa animacji dla dzieci „Kraina Eksperymentów” w godz. 17.00 – 19.00), Show z elementami Breakingu (Break Dance), Beat Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Zgasa w godz. 19.00 – 22.00.

4 Kąty w Wigwamie to gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty - „Mów mi wodzu! - budujemy wioskę indiańską”: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny, w godz. 11.00 – 13.00.

Holi - Święto Kolorów - baw się i tańcz przy muzyce najlepszych DJ-ów: parking przy Centrum Przyrodniczym, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego w godz. 15.00 – 18.00.

Od godz. 10.00 - „Zaułek Myśliwski” na ul. Pod Filarami: prezentacja Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze (stoiska edukacji łowiecko-przyrodniczej). Zielona Góra Lubuskie Lato Teatralne 2020 finiszuje na pl. Teatralnym To już ostatni weekend Lubuskiego Lata Teatralnego, podczas którego na spektakle w Dąbiu i Zielonej Górze zapraszali: Lubuski Teatr, Ośrodek Wypoczynkowy Temar w Dąbiu i Stowarzyszenie Warto jest Pomagać.

W piątek, 4 września 2020 r. o godz. 21.00 zobaczymy spektakl „George & Ira Gershwin” - aktorsko-wokalny popis niezwykle eleganckich panów (Wojciech Romańczyk, James Malcolm) i pięknych pań (Sandra Babij, Romana Filipowska, Joanna Koc, Joanna Wąż) - z porywającymi piosenkami, ale też pełnymi humoru scenkami. W precyzyjnie przygotowanym widowisku ważny jest każdy gest, spojrzenie. A kostiumy? Kapitalnie - wraz ze scenografią - przenoszą na nowojorski Broadway lat 20. i 30 XX wieku, choć... ta sztuka przenosi widza także w czasy współczesne. Ta produkcja Lubuskiego Teatru to kolejny już musicalowy spektakl Jana Szurmieja („Piaf”, „Siostrunie”, „Ach, Odessa - Mama...”).

Kasa biletowa LT czynna do piątku w godz. 14.00-18.00 oraz na godzinę przed spektaklem.

W sobotę, 5 września 2020 r. o godz. 21.00 sztuka „Księżniczka na opak wywrócona” - nagrodzony Leonem dla najpopularniejszego spektaklu Lubuskiego Teatru w sezonie 2016/2017 - wyreżyserował Robert Kuraś, któremu asystowała Kinga Górska. „Księżniczka na opak wywrócona” to hiszpańska komedia omyłek Pedra Calderóna de la Barcy, sprzed blisko 400 lat, to widowisko, które bawi słowem, gestem, choreografią, a nawet instrumentem (gitara, marakasy, gwizdki...). Występują: Alicja Stasiewicz, Joanna Waż, Lech Mackiewicz, James Malcolm, Robert Kuraś, Radosław Walenda, Aleksander Stasiewicz.

W niedzielę, 6 września 2020 r. – uwaga, dwa razy! – o godz. 12.00 i 16.00 spektakl dla najmłodszych widzów „Od wiosny do zimy”. W sztuce Katarzyny Kawalec (scenariusz i reżyseria), w kolorowej scenografii Arety Magdaleny Puchalskiej (również autorki kostiumów i lalek) zobaczymy Joannę Koc i Radosława Walendę. Aktorzy będą maluchom przybliżać cztery pory roku, wyczarowywać zwierzątka, barwy, dźwięki... A wszystko do sympatycznej muzyki Radosława Bolewskiego. Bezpłatne wejściówki na niedzielne pokazy bajki są do odebrania w kasie Teatru wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.

Zielona Góra

Niedziela, 6 września – drugi dzień Winobrania 2020 W programie niedzielnych atrakcji Winobrania 2020 m.in.: Na Scenie Winobraniowej na pl. Teatralnym: godz. 12.00 spektakl Lubuskiego Teatru dla najmłodszych widzów „Od wiosny do zimy”, godz. 14.00koncert: Przemek Szczotko; godz. 16.00 spektakl LT „Od wiosny do zimy”, godz. 16.30 koncert: Siostry Massier, godz. 18.00 „Ładne piosenki” program estradowy Teatru Rozrywki „Trójkąt”; godz. 20.00 koncert: „Małe Kino” - poezja śpiewana.

Winobraniowe Breakowisko na podwórku przy ul. Żeromskiego 21: Strefa animacji dla dzieci – gry zespołowe (godz. 17.00 – 19.00), Show z elementami Breaking;u (Break Dance), Beat Box i Freestyle (One Man Army Rademenez Show) (godz. 19.00 – 21.30)

4 Kąty w Wigwamie: gry i zabawy z Teatrem 4 Kąty (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny) - godz. 11.00 – 13.00 „Idzie zima! - robimy zapasy na zimę w wiosce indiańskiej”.

Od godz. 10.00 - „Insect day”: spotkaniami ze specjalistami, wystawa, warsztaty w Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego.

Godz. 17.00 „Winobraniowy Koncert w Ogrodzie” w Ogrodzie Botanicznym. Wykonanie: Espresso Doppio & Michał Hadasik z gościnnym udziałem Jacka Olejarza – perkusisty zespołu Raz Dwa Trzy.

Łagów 49. Lubuskie Lato Filmowe na finiszu: Złote Grona i koncert nowosolan To już ostatnie dni filmowego maratonu festiwalowych tytułów w Łagowie. W piątek, 4 września 2020 r., blok seansów w Dużej Sali Leśnika wystartuje o godz. 9.00, a w Małej Sali Leśnika – o godz. 11.00. Do tego pokazy w GOK i w Kinie Za Rogiem. W amfiteatrze o godz. 21.30 wyświetlony zostanie „Czarny mercedes” w reżyserii Janusza Majewskiego.

W finałową sobotę, 5 września 2020 r., pokazy rozpoczną się podobnie jak w piątek. W amfiteatrze o godz. 20.30 rozpocznie się blok atrakcji w ramach zakończenia Lubuskiego Lata Filmowego. Na początek koncert dadzą Big Band Nowosolski i Nowosolskie Smyczki. O godz. 21.00 różne gremia jury ogłoszą swoje werdykty – w ręce filmowców z krajów Europy Środkowej i Wschodniej powędrują tradycyjne nagrody LLF-u: Złote, Srebrne i Brązowe Grona. O godz. 22.00 zostanie wyświetlony „Obywatel Jones” w reżyserii Agnieszki Holland.

Imprezy w Gorzowie i okolicach Gorzów Wlkp. Maria Peszek w amfiteatrze. Przyjdziesz? Cykl koncertów organizowanych przez MCK pod hasłem Miej Czas na Koncerty dobiega właśnie końca. W najbliższą sobotę na scenie pojawi się Maria Peszek – artystka nieprzeciętna, wykraczająca swoją muzyką poza jakiekolwiek ramy i schematy. Dużym sukcesem Marii Peszek była płyta „Maria Awaria”, która ukazała się 11 lat temu. Ostatni krążek – „Karabin” - Peszek wydała w 2016 roku i osiągnął on status Złotej Płyty.

Amfiteatr, sobota 5 września, 20.00, bilety: 45 zł. Kłodawa/Różanki Będzie festyn i dobra zabawa Koło Gospodyń Wiejskich z Różanek we współpracy z Urzędem Gminy Kłodawa i Gminnym Centrum Kultury w Kłodawie organizuje festyn z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Podczas festynu na pewno nikt nie będzie mógł narzekać na nudę! W programie m.in.: występy artystyczne, turniej wiedzy, turniej piłki nożnej drużyn dziecięcych (od godz. 13.00), fotobudka, loteria, dmuchańce, bańki mydlane, malowanie buziek i nie tylko. Zabierz rodzinę, bliskich i znajomych – szykuje się ciekawa zabawa.

Boisko w Różankach, sobota 5 września, 15.00-19.00, udział darmowy. Gorzów Wlkp. Premiera u Osterwy otwiera nowy sezon! Teatr Osterwy na otwarcie nadchodzącego sezonu artystycznego przygotował premierę. I to nie byle jaką! Widzowie już w piątek będą mogli zobaczyć klasyczną komedię z elementami groteski. Jak mówi Jacek Głomb, nie będzie to dzieło głębokie, choć dotykające ważnego tematu: relacji społecznych we współczesnym świeci. A mowa o… „Gwałtu, co się dzieje” Aleksandra Fredry. W intrydze scenicznej jego komedii zobaczymy przebieranki, zamiany ról, różnego rodzaju nieporozumienia i przywdziewanie masek. Tak właśnie będzie w Osieku, w którym to władze przejmą kobiety, a mężczyźni przejmą kobiece obowiązki. To właśnie panowie będą niańczyć dzieci i robić obiady. - Zdajemy sobie sprawę, że dziś nie wszystko śmieszy tak samo, jak w dziewiętnastym stuleciu. Panie w męskim przebraniu to przecież codzienność. I chociaż kostiumy będą quasi historyczne to już emocje i relacje między postaciami są mam nadzieję współczesne. Nie chcemy w spektaklu ośmieszać ani mężczyzn, ani kobiet. Wszystkim dostanie się po równo - mówi Jacek Głomb, reżyser spektaklu. Przyjdźcie do Osterwy i przekonajcie się, czy ład zaproponowany przez Fredrę zdaje egzamin i czy kobiety sprawdzą się w nowej roli. Dobra zabawa przy tym gwarantowana!

Teatr Osterwy, piątek, sobota i niedziela, 19.00. Bilety: 35-60 zł.

Imprezy w Sulęcinie Sulęcin Wpadniesz pobujać się w rytmach reggae? To już dziesiąta edycja Sulęcin Reggae Festiwal! Impreza potrwa dwa dni. Start: w piątek 4 września. Pierwszego dnia impreza rozpocznie się o godz. 17.00 na boisku w Parku Miejskim, gdzie odbędzie się turniej w piłkę nożną o puchar Boba Marleya. Następnie zaplanowano w budynku SOK: wystawę fotografii, bębniarskie Jam Session, filmowe seanse i muzyczną historię polskiego reggae. Sobota: start o godz. 18.00. Wystąpią: N4me it sound, The Bartenders, Bakshish. Drugiego dnia festiwalu odbędzie się też wystawa fotografii i after party.

Sulęciński Ośrodek Kultury, piątek 4 września, od godz. 17.00 (udział darmowy); sobota 5 września, od godz. 18.00, wstęp: od 30 zł. Imprezy w Nowej Soli Nowa Sól Zawody BMX-ów. 4. Ride or Die Kategorie: AVE BMX AMATOR

PRO

RED BULL BESTTRICK

AUTOMATIC CRASHES (zbijak)

Wpisowe: 10 PLN. Zapisy: http://rideordie.pl/

Nagrody pieniężne: PRO - 1 miejsce (1000 PLN), 2 miejsce (600 PLN), 3 miejsce (400 PLN)

AUTOMATIC CRASHES - 500 PLN. Harmonogram 12-14.00 zapisy

14-15.00 eliminacje AVE BMX AMATOR

15-16.00 eliminacje PRO

16-16.30 AUTOMATIC CRASHES (zbijak)

17.00 18 finały

18-18.30 RED BULL BEST TRICK

19.00 rozdanie nagród Sobota, 5 września 2020, Skatepark w Nadodrzańskim Parku Rekreacyjnym w Nowej Soli. Nowa Sól Narodowe Czytanie "Balladyny" W sobotę, 5 września w Ogrodzie Sztuk, pod platanem, obok Biblusia - oddziału dla dzieci odbędzie się wspólne Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego.

Program: godz. 12.00 - prelekcja Darii Stachowicz o dramacie Juliusza Słowackiego, genezie powstania, tle historycznym, treści i analizie podtekstów,

godz. 12.15 - czytanie fragmentów "Balladyny" przez aktorów Teatru Terminus A Quo oraz zaproszonych gości i pracowników biblioteki,

godz. 13.30 - spektakl plenerowy "GO!" w wykonaniu nowosolskiego teatru Terminus A Quo.

Każdy, kto przyniesie swój egzemplarz dramatu J. Słowackiego, otrzyma od biblioteki pamiątkową pieczątkę. Nowa Sól Nowosolska Wyprzedaż Garażowa Druga edycja imprezy. Podczas pierwszej oferta była ogromna i różnorodna. Okazało się, że nowosolanie mają różne skarby w swoich piwnicach, garażach i strychach, a kolekcjonerów nie brakuje.

Sobota, 5 września, Park Krasnala, domek grillowy. Kożuchów III etap wyścigu kolarskiego Bałtyk - Karkonosze Tour Oprócz tego, że będzie mozna popatrzeć na zmagania kolarzy, wystąpią utrudnienia. Będzie wstrzymany ruch na ulicach: Rynek, Daszyńskiego, Plac Jedności Robotniczej, Szprotawska (od ronda, drogą na Bolesławiec). Organizatorzy proszą o nieparkowanie aut na tych ulicach w czasie wyścigu.

Sobota, 5 września, od godz. 13.00 do 13.45. Imprezy w Żarach Niedziela, 6 września 2020, w godz. 9.00-15.00 - drugi Targ Śniadaniowy w Folwarku Zamkowym w Żarach. Jego motywem będzie winobranie. Organizatorzy zaprosili Bachusa z Zielonej Góry, który uświetni wydarzenie i będzie ogromną atrakcją dla najmłodszych. Będą bachusowe zabawy plenerowe i warsztaty. Na miłośników regionalnego wina będzie czekał sommelier, który wprowadzi gości w świat najlepszych lubuskich win! Oprócz tego będzie można kupić najlepsze, naturalne, lokalne produkty.

Imprezy w Żaganiu Niedziela, 6 września 2020 - Parafia pw. św. Józefa na Moczyniu w Żaganiu zaprasza na festyn parafialny przy kościele św. Krzyża, przy ul. Szprotawskiej w Żaganiu. W programie festynu: 12.00 msza św., występy sekcji Żagańskiego Pałacu Kultury, zespół On i Oni, Jodełki, Amigo, Pod Różą, gry, zabawy, konkursy plastyczne, domowe ciasta, bigos. Imprezy w Słubicach Sobota, 5 września 2020 w godz. 14.00-16.30 - słubicko-frankfurcki marsz równości. Jego główne hasło to: ,,Miłość bez granic". Uczestnicy przejdą ulicami Dwumiasta, by wesprzeć osoby LGBTQ+ i ich walkę o swoje prawa. Marsz rozpocznie się na placu Bohaterów w Słubicach. Trasa będzie prowadziła przez most graniczny na Odrze i centrum Frankfurtu, a zakończy się na Holzmarkt, gdzie zaplanowano zakończenie wiecu o godzinie 16.30.