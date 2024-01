61. Sportowy Plebiscyt Gazety Lubuskiej. Poznaliśmy najpopularniejszych w 2023 roku

Pierwsi głosowali Czytelnicy

Dla najpopularniejszych w regionie i ich kibiców to jednak jeszcze nie koniec plebiscytowych emocji. Najlepsi wezmą bowiem udział w finale ogólnopolskim, głosować będzie można od 9 do 19 stycznia. Po wręczeniu nagród we wszystkich województwach, odbędzie się ogólnopolska gala plebiscytu w Warszawie, na którą zostaną zaproszeni zwycięzcy w każdej kategorii z każdego regionu. W wojewódzkim finale na najlepszych czekają medale i puchary, nagrody finansowe w wysokości 2000 zł oraz wspomniany awans do ogólnopolskiego finału. W nim triumfatorzy mogą liczyć na kolejne nagrody - 5000 zł.