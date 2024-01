79. rocznica wielkiej ewakuacji obozów jenieckich w Sagan z udziałem żołnierzy amerykańskich Małgorzata Trzcionkowska

Ewakuacja obozów jenieckich w Sagan, do Sprembergu Ze zbiorów Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Long March, czyli Długi Marsz co roku odbywa się w Żaganiu. To impreza cykliczna, która upamiętni ewakuację jeńców w styczniu 1945 roku, gdy prawie 10 tysięcy jeńców żagańskiego Stalagu Luft 3 pognano w trzaskającym mrozie do niemieckiego Sprembergu. Co roku w marszu biorą udział alianccy żołnierze. Zwykle są to kadeci brytyjscy z Raf-u, a w tym roku (2024) pomaszerują Amerykanie.