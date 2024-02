Mieszkańcy Żagania uczcili 79. rocznicę walk o miasto i ewakuacji obozów jenieckich

Ewakuację Stalagu Luft 3 rozpoczęto 27 stycznia 1945 roku, ok. 19.30. Jeńcy dostali 30 minut na przygotowanie do wymarszu. W rzeczywistości alianci wiedzieli o planowanym marszu kilka tygodni wcześniej, ale nie ujawniali tych planów. Żołnierze mieli czas na przygotowanie racji żywnościowych, spakowanie dobytku, czy budowę prymitywnych sanek do transportu niezbędnych rzeczy. Ewakuacja obozu przeciągnęła się w czasie. Sektor południowy (amerykański) ruszył dopiero po 22.00, a jeńcy z sektora wschodniego opuścili obóz około 6.00 następnego dnia.

Stalag VIIIC ewakuowano 8 lutego 1945 roku. Jeńcy, głównie Francuzi, zostali przeniesieni do Stalagu IXA Ziegenhain ponad 500 kilometrów od Żagania. Żołnierze musieli pokonać całą trasę pieszo, co zajęło im prawie miesiąc.

Wśród ewakuowanych jeńców było również ok. 100 powstańców warszawskich, którzy po klęsce powstania trafili do Sagan.