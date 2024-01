"Władcy przestworzy" w Lubuskiem! Żołnierze wyruszą śladami ewakuacji jeńców

27 stycznia 1945 na dworze był trzaskający mróz i zaspy śnieżne. Ok. 19.30 ogłoszono ewakuację Stalagu Luft 3 w Sagan. Jeńcy dostali 30 minut na przygotowanie do wymarszu. Żołnierze mieli czas na przygotowanie racji żywnościowych, spakowanie dobytku, czy budowę prymitywnych sanek do transportu niezbędnych rzeczy. Ewakuacja obozu przeciągnęła się w czasie. Sektor południowy (amerykański) ruszył dopiero po 22.00, a jeńcy z sektora wschodniego opuścili obóz około 6.00 następnego dnia.

