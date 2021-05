A to niezła historia! Już wiadomo, skąd się wziął koń przed Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Można się wzruszyć

Tajemniczy koń i WOŚP - to były piękne dni

Odezwał się też Jacek Stefanowicz, który napisał: - Pozwolę sobie na kilka słów, gdyż ogromna mnie ogarnęła radość, kiedy dowiedziałem się o tym wątku na FB. Miałem przyjemność być wówczas szefem zielonogórskiego Sztabu WOŚP. Tworzyli go ludzie z sercem nie tylko w postaci naklejki. To, co robiliśmy, było wielką radością, zabawą, dla wielu nauką. Przede wszystkim sprawiało nam to ogromną przyjemność i poczucie, że robimy coś ważnego, coś potrzebnego, coś, co nas łączy, a nie dzieli, coś, co pomagało - także nam... Mieliśmy też ogromne szczęście poznać wielu wspaniałych, szczerych, uczciwych ludzi. Jednym z nich był śp. Piotruś Banach... Zawsze mówiłem do niego per Piotruś, bo to nie był Piotr, to był wspaniały kolega, trochę ode mnie starszy, ale zawsze Piotruś... Kiedy wylicytował tego słynnego konia, nie za bardzo wiedział i my też nie wiedzieliśmy co z nim zrobić ??? Padł pomysł - do szpitala z nim. I tak pod osłoną nocy, Łukasz Suchocki Tomasz Noskowicz, chyba także Michał Niewinowski i Michał Rządzki, potajemnie postawili go przed wejściem na chirurgię dziecięcą. Dlatego dr Nowak w piątek go nie widział, a w poniedziałek już tak... Piękne czasy, wspaniali ludzie, kawałek historii tego miasta i naszego życia. Jakże ważny i jakże piękny... Dziękuję.