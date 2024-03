Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna a SOR. Szpital w Zielonej Górze przypomina, jak i kiedy korzystać z nocnej pomocy lekarskiej

Od 1 lipca 2023 r. wszystkie szpitale ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi muszą prowadzić nocną i świąteczną opiekę zdrowotną (NiŚOZ). Ta wprowadzona ponad osiem miesięcy temu koncepcja miała rozwiązać problem przepełnionych SOR-ów. Rozróżnienie ich jednak wciąż sprawia trudności. Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze informuje, że z NiŚOZ korzystają osoby, które mogłyby poczekać do rana, co zwiększa kolejki i utrudnia dostęp osobom, które faktycznie potrzebują konsultacji, stąd pomysł na odświeżenie tych informacji akcją edukacyjną.

Szpital z inicjatywą edukacyjną

Kiedy nie korzystać z NiŚOZ?

Z filmu dowiadujemy się, że w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie uzyskamy przedłużenia zwolnienia lekarskiego czy leków, które przyjmujemy stale wypisanych przez lekarza rodzinnego. - Musimy też zapamiętać, że w przypadku temperatury mamy najpierw wziąć środek obniżający gorączkę a w przypadku bólu ucha u dziecka najpierw podajemy środek przeciwbólowy — tłumaczy Dorota Piechowiak. Nie jest to także miejsce na wizytę kontrolną w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, na uzyskanie rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia czy skierowania do specjalisty.

SOR a Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Najpierw leki przeciwgorączkowe

Lekarze wychodzą z prośbą do rodziców, m.in., aby przed przyjazdem do ambulatorium samodzielnie podali gorączkującym dzieciom leki zbijające temperaturę. To nie tylko ułatwia maluchom czas oczekiwania konsultację ze specjalistą, samo badanie lekarskie, ale także daje istotną informację dot. stanu zdrowia dziecka. Nie jest też dobrym pomysłem przyjeżdżanie w środku nocy tylko dlatego, że nie ma wtedy kolejek. Dziecko jest wówczas fizjologicznie senne, co znacznie utrudnia badanie.