A więc jednak! Największy polski talent w koszykówce zagra w Gorzowie! Anna Makurat wybrała AZS AJP

- Jestem bardzo podekscytowana, że swoją zawodową karierę rozpocznę właśnie w Gorzowie. Jako sportowiec zawsze dążę do zwycięstw i wierzę w to, że ten sezon przyniesie wiele satysfakcji i radości zarówno klubowi, jak i wszystkim kibicom gorzowskiej koszykówki! Jestem bardzo szczęśliwa i nie mogę się już doczekać gry w granatowo-błękitno-białych barwach. Liczę, że już niedługo wszyscy spotkamy się na hali - powiedziała pochodząca z Sierakowic 21-latka.

Makurat urodziła się 31 marca 2000 roku i może grać na pozycji rozgrywającej, rzucającej lub niskiej skrzydłowej. Ta mierząca 183 cm zawodniczka jest wychowanką Batu Sierakowice. W pierwszej lidze w SMS-ie PZKosz Łomianki zdarzało się jej notować triple-double. Ba, jako 16-latka reprezentowała Polskę na mistrzostwach Europy do 20 lat, zostając drugim strzelcem naszej kadry! W EBLK w barwach Arki Gdynia w sezonie 2017/2018 notowała średnio 6,4 punktu, 3,1 zbiórki i 3,1 asysty. Co ciekawe, swój rekord punktowy, to jest 25 "oczek" ustanowiła w wieku 17 lat! W kolejnym roku w polskiej ekstraklasie spędzała na parkiecie blisko 26 minut, notując 8,2 punktu, 3,4 zbiórki i 3,2 asysty. Makurat występowała też w EuroCup, gdzie notowała średnio 8,4 punktu, 2,3 asysty i 1,9 zbiórki.

– Jej największe atuty? Świetna technika indywidualna, bardzo dobry kozioł, skuteczny rzut, dobre czytanie gry i podanie. A do tego przygotowanie fizyczne – Anka ma 184 cm wzrostu, jest masywna i silna. Plusem jest też to, że szkoląc się na zawodniczkę obwodową, nie odpuszczała walki o zbiórkę. Jest bardzo wszechstronna – oceniał ówczesny opiekun SMS-u PZKosz i selekcjoner reprezentacji młodzieżowych Maciej Gordon, cytowany przez serwis polskikosz.pl

Ostatnie dwa sezony środkowa z sióstr Makurat prezentowała swoje umiejętności w jednym z najlepszych klubów amerykańskiej ligi akademickiej NCAA - UConn Huskies University of Connecticut. W ostatnim sezonie notowała średnio 3,7 punktu i 3,3 zbiórki, a w pierwszym roku było to 7,9 punktu, 3,9 zbiórki i 3,3 asysty. Za ten debiutancki sezon trafiła do AAC All-Freshman Team, jako pierwsza Polka w historii. Jest też pierwszą Polką, która awansowała do Final Four NCAA.