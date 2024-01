Absolwentka prawa na UZ nagrodzona. Co robiła w Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie?

Prawo. Egzamin wstępny na aplikację radcowską

W okręgu zielonogórskim do egzaminu przystąpiło 58 osób, z czego zdawalność wynosiła 55,2 %. Egzamin składał się ze 150 pytań i trwał 150 min. Aby uzyskać pozytywny wynik należało zdobyć 100 prawidłowych odpowiedzi.

- Trudność egzaminu należy oceniać indywidualnie, gdyż wśród zdających znalazły się również osoby, którym niestety się nie udało. W moim odczuciu jednak nie był to trudny egzamin, przynajmniej porównując go do egzaminów z poprzednich lat. Przygotowywałam się do niego około dwóch miesięcy. Bazowałam przede wszystkim na ustawach, zaś swoją wiedzę weryfikowałam testami, które na pewno bardzo mi pomogły - powiedziała apl. radc. Natalia Lichacz. - Młodszym rocznikom, które zdecydują się na podejście do egzaminu w bieżącym roku, mogę polecić platformę Zostań Aplikantem, na której sama bazowałam. Posiada ona szereg pytań, które bywały bardzo szczegółowe, ale to pozwoliło mi na przygotowanie się do egzaminu. Wobec tego, nie zostało mi nic innego, jak życzyć Wam powodzenia!