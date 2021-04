Akcja oprysków przeciwko kleszczom w Zielonej Górze. Opryskanych zostanie milion metrów kwadratowych miejskich terenów w 150 lokalizacjach

Czytelnik: środek porannego szczytu, a tu odbiór śmieci zablokował jedną z ruchliwszych ulic w Zielonej Górze. Czy nie można tego zmienić?

Odbiór śmieci w Zielonej Górze powodem spóźnienia do pracy? Pan Robert dojeżdża codziennie do centrum Zielonej Góry od strony Raculi. By dotrzeć do pracy, musi pokonać ulicę Wrocławską - jedną z bardziej ruchliwych ulic w mieście. - Rano, tuż przed ósmą, na ulicy utworzył się długi korek, w którym stało sporo kierowców - opowiada zielonogórzanin. Powodem miała być śmieciarka, która utrudniała przejazd ulicą.