Ale była walka! Grand Prix Gorzowa już zakończone, mamy dwóch zwycięzców

W tym sezonie trochę nowości

Zasada każdego roku jest taka sama: biegacze startują co miesiąc, od października do marca, w jednym biegu przełajowym na 5 km. Do końcowej klasyfikacji zaliczają się im cztery najlepsze wyniki. W tym roku organizatorzy wrócili do starej zasady, iż każdy bieg jest rozgrywany w innym miejscu. Sportowcy zaczęli w gorzowskim parku Kopernika, a skończyli na polu golfowym Zawarcie.

Liderzy przybiegli… na remis!

Do rywalizacji przystąpiło 94 biegaczy i miłośników nordic walkingu. Generalna klasyfikacja cyklu tak się ułożyła, że wśród kobiet pewna końcowego triumfu była już przed startem Marta Dobrołowicz. Za to wśród mężczyzn nic nie było oczywiste. Ewentualne zwycięstwo Marcina Galanta nad Mariuszem Nowakiem powodowało, iż obydwaj mieliby na koncie po 6 punktów (to suma najwyższych lokat w czterech biegach). A jako że życie lubi płatać figle, to… tak się stało! Galant na finiszu wyprzedził swego najgroźniejszego rywala i wyrównał stan rywalizacji. Co to oznacza?