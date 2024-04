W Gorzowie biegają przez całą zimę. Właśnie podsumowali kolejny sezon

Regulamin od 13 lat bez zmian

Scenariusz rywalizacji jest od października 2011 roku niezmienny. Biegacze spotykają się raz w miesiącu – od października do marca – na trasach o długości 5 km. Każda impreza jest przeprowadzana w innym miejscu. Do końcowej klasyfikacji zawodnikom zalicza się cztery najlepsze wyniki. Tylko i aż tyle. Kto wystartuje w minimum trzech zawodach, ma prawo do otrzymania pamiątkowego medalu.