Trasą Siedmiu Wzgórz biegało ponad 120 osób. Takie było Biegowe Grand Prix Gorzowa

„Policz się z cukrzycą” to bieg ze sporą już historią. W tym roku odbywał się on już po raz osiemnasty. Na starcie stanęło 122biegaczy, którzy mieli do pokonania dystans około 4,4 km. Obejmował on były tzw. poligon, a także m.in. Trasę Siedmiu Wzgórz. Najszybsi pokonali ten dystans w czasie kilkunastu minut.