Amerykańscy żołnierze wyruszyli w Długi Marsz, w 79. rocznicę ewakuacji żagańskich obozów jenieckich

Co roku w Długim Marszu brali udział brytyjscy kadeci z RAF-u. - Tym razem Brytyjczycy wezmą liczny udział w 80. rocznicy Wielkiej Ucieczki (24-25 marca 1944), zaś w Long March biorą udział Amerykanie - wyjaśnia Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. - To uzasadnione, bo Amerykanie stanowili większość w obozie. Na 10 tys. jeńców, aż ok. 7 tys. stanowili właśnie oni.