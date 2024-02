Arena Gorzów działa dopiero trzeci miesiąc. Ekran LED-owy… już się psuje

Ekran, który zamontowany jest na ścianie równoległej do ul. Słowiańskiej, reklamowany był jako jeden z atutów Areny Gorzów. Miejsce do wyświetlania zapowiedzi imprez w nowe hali a także wyświetlania reklam, jest bowiem ogromny. Ma aż 180 mkw.

We wtorek 27 lutego nasz reporter wybrał na mecz koszykówki kobiet PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów – Enea AZS Politechnika Poznań, który odbywał się w Arenie Gorzów. Gdy podchodził w rejon nowej hali, dostrzegł, że wyświetlane zapowiedzi i materiały reklamowe są „wybrakowane”. Na części ekranu obraz nie był wyświetlany. Wyglądało to tak, jakby uszkodzeniu uległy trzy z wielu paneli składających się na ekran. Choć nie jest to spory obszar, usterka zaskakuje. Budowa Areny Gorzów zakończyła się w październiku 2023, a hala została otwarta 9 grudnia.