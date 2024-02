Gorzowskie koszykarki wygrały z uśmiechem na ustach. A dodatkowo przekroczyły setkę!

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW WLKP. – ENEA AZS POLITECHNIKA POZNAŃ 105:78

Nie ma czasu na pomyłki

Tegoroczna rywalizacja w ekstraklasie koszykarek będzie się toczyła we wszystkich rundach tylko do dwóch zwycięstw. To nowość ze względu na start naszej kadry 3×3 w eliminacyjnym turnieju do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. O odpuszczeniu któregokolwiek z meczów nie może więc być mowy, bo później… nie będzie już kiedy odrabiać strat.