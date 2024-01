Arena Gorzów otworzyła sobie drogę do wielkich imprez siatkarskich

- Gdy będzie konieczność zorganizować jakąś imprezę, to będziemy brać ten obiekt pod uwagę. Test został zdany na szóstkę z plusem – mówił nam parę chwil po zakończeniu Mistrzostw Europy Wschodniej U20 mężczyzn Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Mistrzostwa odbywały się w Arenie Gorzów. Była to pierwsza tak duża impreza sportowa w nowej hali. Trwała pięć dni – od środy do niedzieli, brało w niej udział pięć reprezentacji. W jej trakcie rozegrano dziesięć spotkań, a więc więcej niż przez pierwszy miesiąc od otwarcie hali 9 grudnia.