Arena Gorzów będzie miała nawierzchnie dla siatkarzy i piłkarzy ręcznych

W wersji „podstawowej” na parkiecie z klonu kanadyjskiego wyrysowane jest boisko do gry w koszykówkę. Można na nim wytyczyć także linie na boisko dla innych dyscyplin. I w teorii z takiego rozwiązania mogliby cały czas korzystać piłkarze ręczni Stali Gorzów oraz siatkarze Stilonu Gorzów.

W praktyce wygląda to już trochę inaczej. Piłkarze ręczni, aby lepiej chwytać piłkę, stosują specjalny klej do rąk. A nim mogliby zniszczyć oryginalny parkiet. Stal chciałaby więc grać w Arenie Gorzów na specjalnej nawierzchni. To teraflex, który układa się na oryginalnym parkiecie. I tak będzie on Stali potrzebny w najwyższej klasie rozgrywkowej, do której drużyna chciałaby awansować w najbliższym czasie.