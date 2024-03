Arena Gorzów z nominacją do prestiżowej nagrody. Powalczy ze Spodkiem i PGE Narodowym Magdalena Marszałek

Gorzowska hala sportowo-widowiskowa znalazła się na liście nominowanych do nagrody Sportbiz Awards. To prestiżowy plebiscyt branży biznesu sportowego. Arena Gorzów powalczy o wyróżnienie w kategorii obiekty sportowe. Powędruje ono do najbardziej nowoczesnego obiektu, który według kapituły stanowi wzór jakości i innowacyjności oraz przyczynia się do rozwoju sportu w regionie.