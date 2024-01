Gorzów zainwestował w turniej 350 tysięcy. I ma halę na Ligę Mistrzów!

Potwierdziło się to, o czym pisaliśmy 15 stycznia w tekście Arena Gorzów otworzyła sobie drogę do wielkich imprez siatkarskich. W piątek 19 stycznia Arena Gorzów pochwaliła się bowiem:

- Otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość! Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej wydała homologację hali sportowej dla naszego obiektu. Co więcej, Arena Gorzów otrzymała najwyższą z możliwych kategorii – kategorię 1 – poinformowali pracownicy gorzowskiej hali sportowej. Co dla obiektu oznacza taki dokument?

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Arenie Gorzów można rozgrywać wszystkie zawody w piłce siatkowej z rundą finałową Mistrzostw Europy i Superfinałami Ligi Mistrzów włącznie.