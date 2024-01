Autobus stanął w poprzek drogi na DK 92. Droga była zablokowana (sn)

Zdarzenie na dk 92 w miejscowości Lutol Suchy. OSP KSRG Lutol Suchy Zobacz galerię (3 zdjęcia)

We wtorkowy poranek (16 stycznia) doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na trasie DK 92 na skrzyżowaniu w miejscowości Lutol Suchy. To tam doszło do kolizji, w której uczestniczył autobus i samochód osobowy.