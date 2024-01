Trudne warunki na lubuskich drogach. Jest ślisko, miejscami zalega błoto pośniegowe

Śliskie drogi i błoto pośniegowe

We wtorek mroźno i pochmurno

Z kolej jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - we wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możliwe są także przelotne opady śniegu. Na północnym wschodzie lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o około pięć centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C do -1 st. C na przeważającym obszarze kraju, cieplej tylko na północnym zachodzie około 1 st. C. Wiatr na zachodzie będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, na wschodzie w porywach do 55 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach może osiągnąć do 80 km/h. Miejscami mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.